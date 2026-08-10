استشهاد طفلة وإصابة عدد من الفلسطينيين بمناطق متفرقة في قطاع غزة

استشهدت ، اليوم الاثنين ، طفلة فلسطينية، متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس، قبل عدة أيام.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق متفرقة في خان يونس، والبريج، وبيت لاهيا في قطاع غزة، كما إصيب عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وباستشهاد الطفلة يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,259، والإصابات إلى 4.139، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 807.