الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين ، مالايقل عن 19 فلسطينيا من مدن و محافظات الضفة الغربية

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم ،بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها، كما اقتحمت القوات قرية واد فوكين غرب بيت لحم، و منطقة برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم، وبلدات العبيدية ودار صلاح والشواورة وزعترة شرق المحافظة.

و أضافت أنه تم اعتقال خمسة مواطنين، عقب مداهمة وتفتيش منازلهم، خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس ، بالإضافة لاعتقال ثلاثة فلسطينين من مدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة،كما داهمت قوات الاحتلال بلدتي اليامون ويعبد، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، كما اعتقلت أسيرا محررا من بلدة عابود، شمال غرب رام الله.