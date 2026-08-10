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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد قرار المحكمة.. أضرار روبلوكس على الأطفال

لعبة روبلوكس
لعبة روبلوكس
ريهام قدري

تعد لعبة روبلوكس (Roblox) من أشهر منصات الألعاب الإلكترونية بين الأطفال والمراهقين، لما توفره من عدد كبير من الألعاب والتجارب التفاعلية، إلى جانب إمكانية التواصل مع لاعبين آخرين، إلا أن الاستخدام المفرط أو غير الخاضع للرقابة قد يحمل بعض المخاطر على الأطفال.

أضرار روبلوكس على الأطفال

 

ومن أبرز المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المنظم للعبة، قضاء فترات طويلة أمام الشاشات، وهو ما قد يؤثر على النوم والنشاط البدني والتركيز، خاصة إذا أصبح اللعب يأخذ وقتًا من الدراسة أو الأنشطة اليومية.

كما يمثل التواصل مع الغرباء أحد أبرز الأمور التي تستدعي انتباه الوالدين، إذ تتيح المنصة أشكالًا مختلفة من التفاعل بين اللاعبين، ما قد يعرض الطفل للتنمر أو المضايقات أو محاولات خداع واستدراج.

وتكمن خطورة أخرى في إمكانية تعرض الطفل إلى محتوى غير مناسب لعمره، خاصة أن المنصة تضم عددًا هائلًا من الألعاب والتجارب التي يصممها المستخدمون، ولذلك يجب على الوالدين متابعة الألعاب التي يدخل إليها الطفل وعدم الاعتماد على المنصة وحدها في اختيار المحتوى المناسب.

ومن المخاطر أيضًا المشتريات داخل الألعاب، إذ تستخدم المنصة عملة افتراضية تعرف باسم "Robux"، وقد يدفع حب الطفل للحصول على ملابس أو أدوات أو مزايا داخل اللعبة إلى طلب أو إجراء عمليات شراء متكررة.

كيف يحمي الآباء أطفالهم؟

وينصح خبراء سلامة الأطفال باستخدام أدوات الرقابة الأبوية المتاحة، وتحديد مدة اللعب، ومتابعة الألعاب التي يستخدمها الطفل، وتعليمه عدم مشاركة اسمه أو عنوانه أو رقم هاتفه أو أي معلومات شخصية مع الآخرين.

كما يجب أن يعرف الطفل كيفية حظر والإبلاغ عن أي لاعب يضايقه، وأن يلجأ إلى والديه فورًا إذا تعرض لموقف غير مريح أثناء اللعب.

 وقد قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للبث الفضائي)، بمجلس الدولة مد أجل الحكم في الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة من محام، طعنًا على القرار الإداري الصادر بحجب وحظر الوصول إلى منصة ولعبة «روبلوكس» داخل مصر لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

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