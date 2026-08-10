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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كفتة الفراخ في المنزل

كفتة الدجاج
كفتة الدجاج
ريهام قدري

تعد كفتة الفراخ من الأكلات السهلة والاقتصادية التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، كما يمكن تقديمها مع الأرز أو المكرونة والسلطة.

المكونات

- 500 جرام صدور فراخ مفرومة.
- بصلة متوسطة مفرومة ومصفاة جيدًا من الماء.
- 2 فص ثوم مفروم.
- نصف كوب بقسماط مطحون.
- بيضة.
- ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- ملح حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات فراخ.
- رشة كمون.
- ملعقة صغيرة زيت.

طريقة التحضير

1. ضعي الفراخ المفرومة في وعاء، ثم أضيفي إليها البصل المصفى والثوم والبقدونس.
2. أضيفي البيضة والبقسماط والملح والفلفل والبابريكا وبهارات الفراخ والكمون.
3. اعجني المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متماسك.
4. غطي الخليط وضعيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل حتى يسهل تشكيله.
5. شكلي الكفتة على هيئة أصابع أو أقراص حسب الرغبة.
6. يمكن تسويتها في مقلاة مدهونة بقليل من الزيت على نار متوسطة، مع تقليبها من جميع الجوانب حتى تنضج وتحصل على لون ذهبي.
7. كما يمكن وضعها في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تمام النضج.

سر طراوة كفتة الفراخ

احرصي على تصفية البصل جيدًا، وعدم الإفراط في إضافة البقسماط حتى لا تصبح الكفتة جافة. كما أن ترك الخليط في الثلاجة قبل التشكيل يساعد على تماسكه ويحافظ على قوام الكفتة أثناء التسوية.

كفتة الفراخ كفتة كفتة دجاج طريقة عمل كفته الدجاج

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