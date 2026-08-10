أخبار التوك شو | الأرصاد تحذر.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. وحلول جديدة بشأن خطوط الموبايل

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 10 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.93 جنيه

سعر الشراء: 49.79 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.71 جنيه

سعر الشراء: 57.55 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.38 جنيه

سعر الشراء: 67.16 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.30 جنيه

سعر الشراء: 13.26 جنيه.

مؤتمر تنسيق الجامعات 2026.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية

تترقب آلاف الأسر وطلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، في خطوة مهمة تحدد ملامح المرحلة المقبلة أمام الطلاب، سواء من تم ترشيحهم للكليات المختلفة أو الطلاب المنتظر انتقالهم إلى المرحلة الثانية وفقًا لما رصده برنامج صباح الخير يا مصر.

مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، بقاعة الشيخ القاسمي بالدور الخامس، للإعلان رسميًا عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.



لو في رقم متسجل باسمك متخفش.. إجراءات جديدة لحسم الأمر



في ظل حالة الجدل التي أثارتها أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء أشخاص وهناك أخرين يستخدمون هذه الخطوط، وتصاعدت تساؤلات المواطنين حول مدى تعرضهم للمساءلة القانونية حال استخدام هذه الخطوط في ارتكاب مخالفات أو جرائم، وهل الحيازة للخط أم الملكية السند للجزاء حالة ارتكاب مخالفة.

وكشفت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل مهمة بشأن الفرق بين ملكية الخط وحيازته، إلى جانب الإجراءات الجديدة للتحقق من هوية مستخدمي خطوط المحمول، وعلى رأسها نظام الهوية الرقمية، الذي يستهدف إنهاء ظاهرة الخطوط المسجلة باسم شخص والمستخدمة من جانب شخص آخر.



أمواج ونشاط للرياح.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين



كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أبرز تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار اليوم.

ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبةقال محمود القياتي إن البلاد تشهد اليوم ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بنحو 2 إلى 4 درجات مقارنة بالقيم المسجلة في الظل.

وأوضح أن ارتفاع الرطوبة يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فترات النهار.



«الصحة»: فحص 22.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة



أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تمكنت من فحص 22 مليونًا و599 ألفًا و788 مواطنًا، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الأرقام التي حققتها المبادرة تعكس تحولًا في استراتيجية وزارة الصحة من التعامل مع المرض بعد ظهور أعراضه إلى الاعتماد على الوقاية والكشف المبكر وإدارة المرض قبل حدوث مضاعفات.



أسعار البنزين والسولار.. الشعبة تكشف حقيقة تحرك الأسعار

تترقب الأسواق مصير أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية حدوث زيادة جديدة في أسعار الوقود، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعًا في أسعار البنزين والسولار، موضحًا أن الدولة وفرت احتياجاتها من المواد البترولية بما يكفي حتى نهاية فصل الصيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن أسعار المواد البترولية في مصر لن تشهد تحركًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الزيادة التي أُقرت خلال الأشهر الماضية جاءت بالتزامن مع الاتفاق على كميات جديدة لتأمين احتياجات السوق خلال فصل الصيف.



العام الدراسي 2026/2027.. خريطة الدراسة والامتحانات ومواعيد إجازة نصف العام

بدأت الأسر المصرية الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026/2027، من خلال تجهيز المستلزمات الدراسية وشراء الكتب والملابس، إلى جانب الاستعداد لحجز الدروس الخصوصية واستكمال ملفات القبول بالصفوف الأولى في المراحل التعليمية المختلفة، بالتزامن مع اقتراب انطلاق الدراسة رسميًا وفقاً لما نقله صباح الخير يا مصر.

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، يبدأ العام الدراسي يوم السبت 12 سبتمبر 2026، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا، وذلك لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.



المولد النبوي 2026.. موعد الإجازة الرسمية وحقيقة ترحيلها إلى الخميس



تتزايد معدلات البحث عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، بالتزامن مع اقتراب ذكرى المولد النبوي، وسط تساؤلات من المواطنين حول موعد العطلة الرسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وما إذا كانت الإجازة ستوافق يوم المناسبة فلكيًا أم سيتم ترحيلها إلى يوم الخميس.

ووفقًا للحسابات الفلكية، تحل ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول، فيما يظل الموعد الرسمي للإجازة مرتبطًا بالقرار الذي يصدر عن مجلس الوزراء وفقاً لما نقلته قناة الأولي المصرية.



مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 93.4% للطب و86% للهندسة.. فيديو

كشف أسامة عبد الكريم، المتخصص في ملف التعليم، مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحدود الدنيا المتوقعة لتنسيق الجامعات 2026، موضحًا أن الأرقام المتداولة حاليًا تظل مؤشرات وليست نهائية، على أن يتم إعلان النتائج الرسمية خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، تشير إلى وصول الحد الأدنى للطب البشري إلى 93.4%، وطب الأسنان إلى 93.2%، والصيدلة إلى 91.9%، بينما قد يصل الحد الأدنى للهندسة إلى 86%، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع الحدود الدنيا للكليات الطبية مقارنة بالعام الماضي، مقابل انخفاضها في بعض الكليات الهندسية.