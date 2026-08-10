محافظ المنيا يؤكد: لا تهاون مع التلاعب برغيف الخبز أو استغلال المواطنين

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة ميدانية بقرية «عطف حيدر» بمركز العدوة، لمتابعة الأسواق والمخابز، والوقوف على مدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز، ومتابعة أسعار السلع ومدى توافرها، إلى جانب تفقد «سوق اليوم الواحد» المقام بالقرية بمشاركة مجتمعية، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

واستهل المحافظ جولته بتفقد عدد من المخابز داخل القرية، حيث تابع الأوزان المقررة لرغيف الخبز، للتأكد من مطابقة الإنتاج للمواصفات الصحية والفنية المطلوبة، موجهًا الجهات الرقابية ومديرية التموين بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية، وعدم التهاون مع أي تلاعب أو مخالفات تمس رغيف الخبز المدعم أو تضر بحقوق المواطنين الأساسية.

كما تابع اللواء كدواني حركة البيع والشراء داخل السوق التجاري بقرية «عطف حيدر»، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وشملت الجولة المرور على المتاجر داخل السوق، واطمأن على انتظام حركة التجارة وتلبية احتياجات الأهالي.

وتبادل المحافظ الحوار مع البائعين والمواطنين، مستفسرًا عن مستويات أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية المختلفة، وموجهًا أصحاب المحال والأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار على السلع، وعدم المغالاة فيها، مشددًا على أهمية التكاتف المجتمعي ودعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية.

وتضمنت الجولة تفقد «سوق اليوم الواحد» الذي تم تنظيمه بالقرية وسط مشاركة مجتمعية، بهدف توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وتنافسية، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل الأهالي، حيث أثنى المحافظ على تضافر الجهود بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المبادرات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وخلال الجولة، أكد محافظ المنيا أن رضا المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية بأسعار مناسبة تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أنه لا مجال لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال المواطنين، وأن الرقابة ستظل مستمرة ودائمة على كافة الأسواق والمخابز والشوادر، لضمان حماية المستهلك وردع أي محاولة للتلاعب أو المغالاة في الأسعار.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية بقرية عطف حيدر وتوابعها، شملت المرور على 33 مخبزًا، وأسفرت عن تحرير 55 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت 19 مخالفة نقص وزن، و5 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و19 مخالفة نظافة، إلى جانب 7 مخالفات لعدم وجود لوحة بمواعيد التشغيل، و4 مخالفات لعدم صرف بون، ومخالفة واحدة لعدم وجود سجل تفتيش.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق، مشيرًا إلى استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية اليومية والمفاجئة على مدار الساعة في مختلف قرى ومراكز المحافظة، لضمان ضبط المنظومة التموينية، والحفاظ على حقوق المواطنين، ووصول الدعم كاملًا إلى مستحقيه.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من النائب حسين غيتة، والنائب محمود عبد الحفيظ، عضوي مجلس النواب، ورضا مصطفى، رئيس مركز ومدينة العدوة.