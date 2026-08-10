اليوم.. تنظيم قافلة طبية مجانية بمنشأة المغالقة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية منشأة المغالقة التابعة لمركز ملوي، اليوم الإثنين، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن القافلة تُنفذ على مدار يومي 10 و11 أغسطس الجاري، وتقدم خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان في عدد من التخصصات، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والأشعة اللازمة، وصرف الأدوية بالمجان، فضلًا عن تحويل الحالات التي تستدعي تدخلات أو فحوصات متقدمة إلى المستشفيات المختصة لاستكمال العلاج.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تواصل التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ القوافل الطبية والعلاجية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال أقرب وحدة أو مركز طب أسرة، للاستفادة من حزمة الخدمات الصحية والعلاجية التي توفرها المنظومة، مؤكدًا أن التسجيل يمثل الخطوة الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو توفير مظلة تأمينية شاملة لجميع المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.