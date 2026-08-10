زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة "كوماموتو" اليابانية دون أنباء عن وقوع أضرار

ضرب زلزال بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر اليوم / الاثنين / محافظة "كوماموتو" اليابانية، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية - حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.



