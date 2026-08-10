محافظ السويس يتفقد حديقة النافورة ويوجه بوضع خطة عاجلة لتطويرها

تفقد اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس حديقة النافورة بحي السويس للوقوف ميدانيا على الحالة الحالية للحديقة ووضع رؤية متكاملة لتطويرها ورفع كفاءتها بما يعيد إليها دورها كمتنفس حضاري ومتنزه لأهالي السويس والعائلات

ورافق محافظ السويس خلال الجولة الدكتور محمد علام نائب المحافظ والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة واللواء أركان حرب إيهاب الشيخ، مدير المشروعات، واللواء محمد أبو رحاب، رئيس حي السويس، والعميد حسين كامل، شعبان حمدان، مدير جهاز التجميل والحدائق، أشرف سليمان، مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظة

محافظ السويس يوجه بسرعة إعداد تصور لتطوير حديقة النافورة

واستمع اللواء هاني رشاد، خلال جولته داخل حديقة النافورة، إلى شرح تفصيلي من المسؤولين حول الحالة الحالية للحديقة، وأبرز الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة

ووجه المحافظ بسرعة إعداد خطة عاجلة لتطوير الحديقة على أن تتضمن أعمال التطوير الاهتمام بالمسطحات الخضراء والأشجار، ورفع كفاءة شبكة الإنارة، وتجديد المقاعد وأماكن الجلوس إلى جانب تطوير النافورة باعتبارها أحد العناصر الجمالية الرئيسية التي ارتبطت بالحديقة

وأكد محافظ السويس أهمية أن يكون التطوير قائمة على رؤية واضحة تحقق الاستفادة القصوى من مساحة الحديقة، وتوفر بيئة مناسبة للأسر والعائلات، بما يجعلها مكانًا ملائمًا للتنزه وقضاء أوقات الفراغ

دراسة إنشاء أماكن انتظار للسيارات بجوار حديقة النافورة

كما وجه محافظ السويس بدراسة إنشاء مناطق انتظار للسيارات على جانبي الحديقة، بما يساعد على توفير أماكن مناسبة لانتظار سيارات المواطنين، خاصة مع وجود عدد من المصالح الحكومية في المنطقة

وأوضح أن توفير أماكن انتظار منظمة من شأنه المساهمة في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، وتقليل التكدسات، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموقع، مع مراعاة عدم التأثير على الشكل الجمالي للحديقة

الحفاظ على الطابع التراثي لحديقة النافورة

وشدد اللواء هاني رشاد على ضرورة أن يراعي التصور المقترح لتطوير حديقة النافورة الحفاظ على الطابع التراثي للمكان، بالتزامن مع رفع كفاءة جميع عناصر الحديقة وإعادة تأهيلها بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات المواطنين

وأكد أن تطوير الحدائق العامة والمتنزهات يأتي ضمن خطة محافظة السويس للارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة استغلال الأماكن العامة بصورة تحقق أكبر استفادة ممكنة لأهالي المحافظة

خطة لتطوير الحدائق والمتنزهات العامة في السويس

وتأتي جولة محافظ السويس في حديقة النافورة ضمن جهود المحافظة لإعادة تأهيل الحدائق العامة والمتنزهات، ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات بها، بما يوفر مساحات مناسبة للتنزه والترفيه أمام المواطنين

وتستهدف أعمال التطوير إعادة الحدائق إلى دورها كمتنفسات حضارية داخل الأحياء، خاصة مع أهمية المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة في توفير بيئة مناسبة للأسر والأطفال، وتحسين الصورة البصرية والمظهر العام للمناطق المختلفة

وتعد حديقة النافورة بحي السويس من المواقع التي تحظى بأهمية خاصة، نظرًا لموقعها داخل نطاق حيوي بالمدينة، وهو ما دفع المحافظة إلى دراسة تطويرها والاستفادة من موقعها بالشكل الأمثل، بما يخدم سكان المنطقة والمترددين عليها



