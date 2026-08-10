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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام عبد الغفار: وزارة الصحة تحولت من العلاج بعد الأعراض إلى الوقاية والكشف المبكر وإدارة المرض

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
البهى عمرو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي فحصت أكثر من 22 مليون مواطن منذ إطلاقها في سبتمبر 2021، مؤكدًا أن المبادرة تعكس تحول الوزارة من علاج المرض بعد ظهور الأعراض إلى الوقاية والكشف المبكر وإدارة المرض قبل حدوث مضاعفات.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفحوصات تُجرى مجانًا عبر أكثر من 5400 وحدة رعاية أولية ومركز طب أسرة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر عن أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى يسهم في تقليل المضاعفات وتكاليف العلاج والضغط على المستشفيات.

وأضاف أن المواطنين فوق 40 عامًا يمثلون الفئة الأكثر استهدافًا، لكن المبادرة تتيح أيضًا لمن تجاوزوا 18 عامًا الخضوع للفحص مجانًا، خاصة من لديهم عوامل خطورة، مثل التدخين أو وجود تاريخ مرضي عائلي، داعيًا الجميع إلى إجراء الفحوصات حتى في غياب الأعراض.

حسام عبد الغفار الصحة وزارة الصحة

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