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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطر على الصحة.. تحذيرات بيئية من اقتناء الحيوانات البرية في المنازل

الحيوانات البرية
الحيوانات البرية
البهى عمرو

حذر الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، من مخاطر تجارة الحيوانات البرية واقتناء الكائنات المهددة بالانقراض، مؤكدًا أن إزالة أي كائن من بيئته الطبيعية أو التسبب في انقراضه ينعكس على التوازن البيئي وسلاسل الغذاء، فضلًا عن احتمالية انتقال بعض الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ من أسباب ظهور بعض الزواحف في المناطق السكنية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق القانون، ورفع الوعي البيئي، وزيادة المحميات الطبيعية، وإشراك المجتمعات المحلية في حماية الحياة البرية.

وأضاف: "أي انقراض لأي نوع من الحيوانات المهددة، معناه خلل في التوازن البيئي وبالتالي سيؤثر على الأنواع الأخرى من الحيوانات وسيكون غير قادر على التكاثر وهذا بسبب إن شلناه من البيئة بتاعته الطبيعية".

وحذر من اقتناء بعض الحيوانات البرية داخل المنازل، خاصة مع وجود أطفال، موضحًا أن بعض هذه الكائنات قد تكون مصابة بأمراض يمكن أن تنتقل إلى الإنسان.

وتابع: "الكائنات الحية ليها أماكنها الطبيعية وهي البيئة الطبيعية، مش البيت وهذا ليس هو المكان الطبيعي لأي كائن حي، اللي هو زي القطط أو الكلاب أو النسانيس أو غيرها، دي ليها دورها وليها إنها تعيش في الطبيعة".

الصحة الحيوانات البرية الحيوانات الغذاء

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