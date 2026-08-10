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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رامي ربيعة ضمن المرشحين .. موعد حفل جوائز الأفضل في الدوري الإماراتي

رامي ربيعة
رامي ربيعة
عبدالله هشام

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم ، عن قائمة المرشحين المختصرة لجوائز الأفضل في الموسم الماضي 2025 / 2026.

وتواجد رامي ربيعة مدافع منتخب مصر وفريق العين الإماراتي ضمن القائمة المختصرة رفقة سفيان رحيمي زميله في الفريق ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل.

وفتحت رابطة المحترفين الإماراتيه باب التصويت حتى أول أغسطس ، قبل أن يتم الاستقرار على الثلاثي المذكور.

وأوضحت رابطة الأندية المحترفة أن التصويت متاحا لقائد ومدرب كل فريق والإعلام والجماهير عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة وتطبيقاتها الذكية.

موعد حفل جوائز الأفضل بالإمارات

ويتم الكشف عن هوية الفائزين في الحفل السنوي المقرر إقامته اليوم 10 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتضم جوائز الموسم ثلاث فئات، الأولى فئة التصويت، وتشمل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والتي يتنافس عليها كلًا من رامي ربيعة، وسفيان رحيمي، إضافة إلى نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل.

جوائز الأفضل 

ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، كل من، خالد عيسى (العين)، حمد المقبالي (شباب الأهلي)، علي الحوسني (عجمان)، علي خصيف (الجزيرة)، وزايد أحمد (الوحدة).

أما جائزة القائد لأفضل مدرب تشهد منافسة خماسية بين  فلاديمير إيفيتش (العين)، جوران توفيجدزيتش (عجمان)، روي فيتوريا (الوصل)، مارينو بوشيتش (الجزيرة)، وباولو سوزا (شباب الأهلي).

ويتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاما، كل من عبدالكريم تراوري والحسين رحيمي (العين)، فينيسيوس ميلو ومامادو كوليبالي (الجزيرة)، رينان فيكتور، ومحمد المنصوري وكون سانتوس (شباب الأهلي)، عبدالله توري (النصر).

أما جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور فيتواجد بها 23 لاعبا، 8 لاعبين من فريق العين وهم؛ كودجو لابا، رامي ربيعة، ماتياس بلاسيوس، سفيان رحيمي، إليخاندرو روميرو، خالد عيسى، عبد الكريم تراوري، والحسين رحيمي، إضافة إلى 6 لاعبين من شباب الأهلي، يوري سيزار، بالا، حمد المقبالي، رينان فيكتور، محمد المنصوري، وكون سانتوس سيلفا.

وتضم هذه القائمة أيضا ثلاثي الجزيرة، علي خصيف، مامادو كوليبالي، وفينيسيوس ميلو، وثنائى الوحدة، عمر خربين وزايد أحمد، ومن الوصل نيكولاس خيمينيز، وطارق تيسودالي من خورفكان، وعلي الحوسني من عجمان، وعبدلله توري من فريق النصر، فضلا عن جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور.

أما الفئة الثانية فهي جوائز الإحصائيات، وتشمل جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، والتي حسمها لابا كودجو مهاجم العين، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي، وحصل عليها عبد الله توري لاعب النصر، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري المحترفين تحت 23 عاما وفاز بها علي المعمري، ثم فريق الأحلام الذي يضم أفضل 11 لاعبا في الموسم.

وختمت الرابطة بيانها بالإشارة إلى الفئة الثالثة، وهي جوائز المعايير، وتشمل جائزة الحضور الجماهيري وجائزة تراخيص الأندية والاحتراف.

رابطة المحترفين الإماراتية الدوري الإماراتي رامي ربيعة سفيان رحيمي فريق العين الإماراتي

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