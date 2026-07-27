رسميا.. رامي ربيعة ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي لموسم 2025-2026، وشهدت تواجد الدولي المصري رامي ربيعة، مدافع العين ومنتخب مصر، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه طوال الموسم.

وقدم ربيعة أداءً ثابتًا أسهم في قيادة العين للتتويج بثنائية الدوري الإماراتي وكأس رئيس الدولة، ليحجز مكانه ضمن قائمة تضم 10 لاعبين، بينهم خمسة من فريق العين.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل رابطة المحترفين الإماراتية، الذي يقام يوم 10 أغسطس في العاصمة أبوظبي.

وكان ربيعة قد أنهى مؤخرًا مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، قبل أن يحصل على فترة راحة، وهو ما تسبب في غيابه عن الأيام الأولى من معسكر إعداد العين للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن ينضم المدافع المصري إلى معسكر الفريق المقام في إسبانيا خلال الأيام المقبلة، حيث يخوض العين أربع مباريات ودية أمام إلتشي الإسباني، والدرعية السعودي، وتولوز الفرنسي، وأوساسونا الإسباني، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.