"صاحبته لا تعمل بالشركة".. مصر للطيران تحسم الجدل حول فيديو الإساءة لأهالي سوهاج

ردت شركة مصر للطيران من خلال حسابها الرسمي على موقع "إكس"، على حالة الجدل المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لإحدى السيدات (تُدعى سارة البيلي) ادعى المتابعون عملها كمضيفة طيران بالشركة، واشتمل على تصريحات تُسعد إلى أبناء محافظة سوهاج وأهل الصعيد.

وجاء رد الناقل الوطني، حاسماً ينفي أي صلة بالواقعة، وذلك رداً على مطالبة عدد من المتابعين لإدارة الشركة بفتح تحقيق عاجل مع المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام كافة المواطنين دون تمييز.

شركة مصر للطيران

وأكد الحساب الرسمي لشركة مصر للطيران عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) في رده المباشر:

"نود التأكيد أن صاحبة الفيديو لا تعمل لدى مصر للطيران ولا تربطها بالشركة أي علاقة. وتؤكد مصر للطيران، باعتبارها الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، اعتزازها واحترامها الكامل لجميع أبناء الشعب المصري في مختلف المحافظات، وتحرص دائمًا على أن يجسد جميع العاملين بها هذه القيم في تعاملاتهم."

جدير بالذكر أن الفيديو كان قد أثار موجة من الغضب والمطالبات المحتدمة عبر منصات التواصل لإدارة الشركة بالتدخل، قبل أن تحسم مصر للطيران الأمر وتؤكد عدم انتساب صاحبة المقطع لكوادرها.