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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تتعاقد على شراء أحدث جهاز محاكاة لـ إيرباص

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

شهد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، و David Coward رئيس شركه Acron Aviation لخدمات التدريب مراسم توقيع اتفاقية جديدة بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة Acron Aviation العالمية، إحدى أبرز  الشركات الرائدة في تصنيع وتطوير أجهزة الطيران التمثيلي، لتوريد أحدث جهاز محاكاة طيران كامل الحركة من طراز A320neo، وذلك بحضور السيد ايمن ثابت رئيس قطاع التخطيط بالشركه القابضه لمصر للطيران وممثلى السفاره البريطانيه بالقاهره وعدد من مسئولى الشركتين .

وياتى هذا التوقيع على هامش مشاركة مصر للطيران في معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 بالمملكة المتحدة، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تطوير منظومة التدريب بمصر للطيران، وترسخ مكانة أكاديمية مصر للطيران للتدريب كأحد أبرز مراكز التدريب المتخصصة في المنطقة، 

وقع الاتفاقية كل من الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وNick Bendal مدير عام التدريب بشركة Acron Aviation، في إطار تجديد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، واستكمال خطة الأكاديمية لتحديث بنيتها التكنولوجية وتعزيز قدراتها التدريبية، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، ويدعم إعداد وتأهيل الطيارين وفق أعلى المعايير الدولية.

وعقب مراسم التوقيع، أجرى وفد مصر للطيران جولة داخل مركز التدريب التابع لشركة Acron Aviation، اطلع خلالها على أحدث أجهزة الطيران التمثيلي وتقنيات المحاكاة المتقدمة، والحلول الرقمية المستخدمة في تدريب الطيارين وأطقم الركب الطائر، والتي تسهم في رفع كفاءة التدريب وتعزيز مستويات السلامة التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما استمع الوفد إلى عرض قدمه مسؤولو الشركة استعرضوا خلاله أحدث الابتكارات والإمكانات التقنية التي توفرها أجهزة المحاكاة الحديثة، ودورها في دعم برامج التدريب المتقدمة وتلبية احتياجات شركات الطيران ومراكز التدريب على مستوى العالم.

وشهدت الزيارة مناقشات موسعة بين الجانبين تناولت فرص التعاون المستقبلية، وآليات توظيف أحدث تقنيات المحاكاة في تطوير منظومة التدريب بأكاديمية مصر للطيران، بما يعزز جاهزية الكوادر البشرية ويواكب المتغيرات المتسارعة في صناعة الطيران العالمية.

وأكد الطيار أحمد عادل أن التعاقد على جهاز المحاكاة الجديد يمثل إضافة نوعية لقدرات أكاديمية مصر للطيران للتدريب، ويجسد حرص مصر للطيران على الاستثمار المستمر في أحدث تقنيات التدريب، بما يعزز جودة الخدمات التدريبية ويرفع كفاءة الكوادر البشرية وفق أفضل المعايير الدولية.

وأضاف عادل أن تجديد الشراكة مع Acron Aviation يعكس الثقة المتبادلة ونجاح التعاون الممتد بين الجانبين، مشيرًا إلى أن إدخال جهاز محاكاة A320neo يمثل خطوة استراتيجية تدعم مكانة أكاديمية مصر للطيران للتدريب كمركز إقليمي رائد لتأهيل الطيارين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزز قدرتها على تقديم برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات شركات الطيران والمؤسسات العاملة بقطاع النقل الجوي داخل مصر وخارجها.

ويأتي هذا التعاقد في إطار استراتيجية مصر للطيران للتوسع في نشاط التدريب باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتنمية الإيرادات وتعزيز تنافسية الشركة، من خلال تطوير بنيتها التدريبية بأحدث أجهزة المحاكاة العالمية، واستقطاب المتدربين من مختلف الأسواق العربية والأفريقية، بما يدعم مكانة أكاديمية مصر للطيران للتدريب كمركز إقليمي متقدم لتأهيل الكوادر البشرية في صناعة النقل الجوي، ويعزز من موقع مصر كمحور إقليمي لصناعة التدريب والطيران في المنطقة.

وتُعد أكاديمية مصر للطيران للتدريب واحدة من أبرز مراكز التدريب المتخصصة في المنطقة، لما تمتلكه من خبرات متراكمة واعتمادات دولية وتجهيزات تدريبية متطورة، تؤهلها لتقديم منظومة تدريب متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يدعم مكانة مصر للطيران كمركز إقليمي متميز في صناعة التدريب على الطيران.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران وزارة الطيران

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