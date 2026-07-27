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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد انخفاض مؤقت.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة حتى مطلع أغسطس

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة حارة جديدة تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء، وتستمر حتى مطلع أغسطس، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس بالحرارة، إلى جانب استمرار الشبورة المائية صباحًا واضطراب نسبي في الملاحة البحرية.

 ودعت الهيئة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وفي مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب المياه، ومتابعة النشرات الجوية اليومية.

الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى مطلع أغسطس
 

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة ينتهي اليوم الإثنين، لتبدأ البلاد اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء موجة حارة جديدة تستمر حتى بداية شهر أغسطس، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من 28 يوليو، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 و38 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات جنوب الصعيد إلى 43 و44 درجة، في حين تبقى الأجواء أقل حرارة على السواحل الشمالية بدرجات تتراوح بين 30 و32 درجة.

 

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، إذ ترتفع الحرارة المحسوسة عن المعلنة بما يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، وهو ما يجعل الطقس أكثر حرارة خاصة خلال ساعات النهار.

 

وأشارت إلى استمرار ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وتنشط الرياح على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في أقصى جنوب البلاد.

 

ولفتت إلى وجود اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية بالبحرين المتوسط والأحمر، نتيجة ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح على بعض المناطق الساحلية، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية باستمرار.

نصائح مهمة من الأرصاد

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية موجة حارة الحرارة الشبورة المائية الملاحة البحرية

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