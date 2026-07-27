قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات النيوزيلندية
اعتزال السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكم نهائي بطولة كأس العالم
طفرة جديدة للصادرات الغذائية المصرية.. 3.77 مليار دولار بنمو 10.5%
من سفح الأهرامات: الأهلي يزيح الستار عن أضخم عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية
الاحتلال يقتحم معهد التدريب التقني بقلنديا شمال القدس ويحتجز العاملين
2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة.. التخصصات ورابط التقديم
600 ضباط ودبلوماسي إسرائيلي يحذرون ترامب من الإرهاب في الضفة
أعلى راتب في تاريخه.. أرسنال يجهز عرض القرن لخطف فينيسيوس
الصحة: توزيع 505 أجهزة أشعة على المحافظات.. وإجراء 14 ألف فحص متنقل العام الماضي
يدعوت إحرونوت: العثور على جثة مجندة إسرائيلية في قاعدة عسكرية وسط إسرائيل
مبابي: لن أضع وشمًا.. أريد أن يتذكرني الناس بما قدمته في الملعب
منال عوض: تنفيذ 134 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى مطلع أغسطس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة ينتهي اليوم الإثنين، لتبدأ البلاد اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء موجة حارة جديدة تستمر حتى بداية شهر أغسطس، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

ارتفاع الحرارة تدريجيًا بداية من الثلاثاء

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من 28 يوليو، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 و38 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات جنوب الصعيد إلى 43 و44 درجة، في حين تبقى الأجواء أقل حرارة على السواحل الشمالية بدرجات تتراوح بين 30 و32 درجة.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، إذ ترتفع الحرارة المحسوسة عن المعلنة بما يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، وهو ما يجعل الطقس أكثر حرارة خاصة خلال ساعات النهار.

شبورة صباحية ورياح على بعض المناطق

وأشارت إلى استمرار ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في أقصى جنوب البلاد.

اضطراب في الملاحة البحرية

ولفتت إلى وجود اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية بالبحرين المتوسط والأحمر، نتيجة ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح على بعض المناطق الساحلية، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية باستمرار.

نصائح مهمة من الأرصاد

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

الأرصاد الطقس الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

الراقصة ماريا جانييف

أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

أفشة

مستحقاتنا كاملة.. شروط أفشة وشريف قبل الرحيل عن الأهلي

الكاف

اتحاد الكرة: الكاف لم يرفض مقترح زيادة عدد أندية دوري الأبطال.. وتطبيقه يبدأ الموسم المقبل

ترشيحاتنا

وزير العمل ومحافظ الشرقية خلال تسليم عقود العمل

وزير العمل ومحافظ الشرقية يُسلمان عقود توظيف لذوي الهمم

بروتوكول تعاون بين صحة البحيرة والأكاديمية العربية

بروتوكول تعاون بين صحة البحيرة والأكاديمية العربية لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية

التوقيت الصيفي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر

بالصور

سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي

بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لتسليم 50 عقد لذوي الهمم

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد