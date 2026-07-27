من سفح الأهرامات: الأهلي يزيح الستار عن أضخم عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل عقد الرعاية الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يعد الأضخم في تاريخ الكرة المصرية، وذلك قبل الإعلان الرسمي عنه خلال المؤتمر المقرر إقامته عند سفح الأهرامات.

وقال حتحوت، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن الأهلي سيحتفل بالإعلان عن عقد رعاية جديد يمتد لمدة أربع سنوات، وهي نفس مدة العقد السابق الذي انتهى مؤخرًا، لكن مع شركة اتصالات أخرى سبق لها الارتباط بالنادي وشهدت معه العديد من النجاحات.

وأوضح أن المؤتمر سيقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وسيشهد الكشف عن كافة تفاصيل اتفاق الرعاية الجديد، الذي سيظهر بموجبه شعار الشركة على صدر قميص الأهلي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف أن قيمة العقد الجديد تتجاوز قيمة العقد السابق، وتبلغ مليارًا و353 مليون جنيه على مدار أربع سنوات، ما يعادل 373 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يوازي قرابة 6 ملايين دولار سنويًا وفقًا لسعر الصرف الحالي.

وأشار حتحوت إلى أن الشركة الراعية مرشحة للحصول على حقوق تسمية استاد الأهلي الجديد، في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، لافتًا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن هذه الخطوة أو التلميح إليها خلال الاحتفال، وإن لم تكن المحور الرئيسي للمؤتمر.

وأكد أن حقوق تسمية الاستاد قد تمتد لمدة لا تقل عن 20 عامًا، في إطار خطة تهدف إلى توفير موارد مالية إضافية للنادي، بما يسهم في تسريع وتيرة إنشاء استاد الأهلي الجديد.