شاهد.. قميص الأهلي الجديد استعدادًا للموسم المقبل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ظهور القميص الجديد في وقت يواصل فيه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يعمل على تجهيز جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا للوصول إلى أفضل جاهزية قبل ضربة البداية.

وكان الأهلي قد افتتح مبارياته الودية بالفوز على فريق النصر بنتيجة 5-1، في المباراة التي شهدت الظهور الأول للحسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق، وقدم خلالها اللاعبون أداءً مميزًا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي ثاني مبارياته الودية أمام فريق لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني، من أجل الوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، وتجربة بعض الأفكار والخطط، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا لاستكمال التحضيرات استعدادًا للموسم الجديد.