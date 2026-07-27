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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عالم أزهري: التسول دون ضرورة أو فقر حقيقي أمر مذموم شرعًا

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين

ورد سؤال إلى د عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك من سائل يقول: ما حكم التسول في الإسلام؟

وأجاب د. لاشين بأن الإسلام يدعو إلى العمل والكسب الحلال، مستشهدًا بقول الله تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)، مؤكدًا أن السعي في طلب الرزق عبادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل، حيث ورد في السنة أن أفضل ما يأكله الإنسان هو ما كسبه من عمل يده.

وأوضح أن المال يعد من ابتلاءات الحياة الدنيا، كما جاء في القرآن الكريم، وأنه زينة قد تدفع البعض إلى التعلق به بطرق غير مشروعة، مشددًا على ضرورة أن يصون الإنسان نفسه عن التطلع إلى ما في أيدي الآخرين أو سؤالهم دون حاجة حقيقية، لما في ذلك من امتهان للكرامة الإنسانية.

وأضاف أن التسول دون ضرورة أو فقر حقيقي أمر مذموم شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم"، موضحًا أن هذا التصوير يعكس ما يتعرض له الإنسان من ذل وهوان نتيجة إلحاحه في السؤال دون حاجة.

وأشار إلى أن الإسلام لا يمنع طلب المساعدة عند الضرورة القصوى، لكنه يحذر من اتخاذ السؤال وسيلة دائمة للكسب، لافتًا إلى حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "من سأل وعنده ما يغنيه فقد استكثر من النار"، وهو ما يدل على خطورة هذا الفعل إذا لم يكن بدافع الحاجة.

وأكد د. لاشين أن القيم الإسلامية ترفع من شأن التعفف والاستغناء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله"، مشددًا على أن اليد العليا، أي المعطية، خير من اليد السفلى، أي الآخذة.

وأكد لاشين على أن العمل والسعي هما الطريق الأمثل لحفظ كرامة الإنسان، داعيًا الجميع إلى التمسك بهذه القيم، ومواجهة ظاهرة التسول من خلال التوعية والدعم الحقيقي للمحتاجين.

حكم التسول فتوى الأزهر عطية لاشين الإسلام الكرامة الإنسانية سؤال الناس التعفف والاستغناء

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