قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأخطاء التحكيمية وطرد بالوجون .. إنفانتينو يرد على الاتهامات التي واجهت كأس العالم 2026
الفلبين: العثور على عبوة ناسفة بالقرب من مبنى مجلس الشيوخ
بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة
إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بجمصة
تحول جديد في الأهلي.. كريم الدبيس صانع ألعاب بقرار من عموتة
2300 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
مفتي الجمهورية: الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا الحديثة ضرورة لحماية الأسرة من التفكك
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن
ماذا حدث لأسعار الذهب والدولار بعد توقف الهجمات ما بين أمريكا وإيران؟
الأهلي يقترب من الإعلان عن أكبر عقد رعاية في تاريخه.. مليارات جديدة وحقوق تسمية الاستاد| الحكاية كاملة
التموين: لا موعد لغلق باب التظلمات واستبعاد 850 ألف مستفيد وفق معايير جديدة
انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5995 جنيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هو المزاح المحرم شرعا؟.. دار الإفتاء تحذر من هذه الأفعال

ضوابط المزاح
ضوابط المزاح
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المزاح من وسائل الترويح عن النفس التي يتناولها النَّاس في حياتهم من أجل تناسي الهموم، وتخفيف الضغوطات اليومية، والتسلية، والـتخلص من الملل، وإدخال السعادة والسرور على الآخرين؛ ولأن المزاح ممَّا ينشر السرور واللطف ويشيع البهجة في حياة الناس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح مع أهله وأصحابه والأطفال الصغار.

واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن النَّاسِ خُلُقًا، وكان لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمًا؛ فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَرَآهُ، قَالَ: «أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ. متفق عليه، النُّغَيْرُ بالتصغير: طائر صغير يُشبه العصفور.

ضوابط المزاح المحرم شرعا

وأوضحت أن الشريعة الإسلامية وإن كانت تبيح الضحك والمزاح؛ إلا أن ذلك مُقيَّد بضوابط وشروط يجب مراعاتها:

أوًلًا: ألَّا يشتمل المزاح على الكذب من أجل إضحاك الناس؛ فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ! وَيْلٌ لَهُ!».

ثانيًا: ألَّا يشتمل المزاح على الترويع والإخافة؛ فعن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا».

ثالثًا: ألَّا يُكْثِر من المزاح ولا يداوم عليه؛ لأنَّ كثرة المزاح تُميت القلب، وتُسقط الوقار، وتُشغل عن ذكر الله؛ جاء في "سنن الترمذي" و"ابن ماجه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ».

تجنب الكلام الفاحش في المزاح

رابعًا: البُعْد في المزاح عن الكلام الفاحش البذيء، والقول القبيح، وتَجنُّب سيء الحديث؛ فقد أخرج البخاري في "الأدب المفرد" والترمذي في "سننه" عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ».

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ».

وذكرت دار الإفتاء أن مظاهر الحديثين النهي عن الكلام الفاحش والقبيح في جميع الأحوال من جد ومزاح.

خامسًا: ألَّا يشتمل المُزَاح على قولٍ أو فعلٍ مُحَرَّم كالسخرية والغيبة؛ قال تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12]، أو النميمة؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ» رواه الشيخان.

وتابعت: كذا الانتقاص من قدر الآخرين بالسخرية أو الاستهزاء أو الغمز أو اللمز؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

دار الإفتاء المزاح الهزار المزاح المحرم افعال محرمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. موعد الصرف وشروط الحصول عليها

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وتحذر من ظاهرة خطيرة

الراقصة ماريا جانييف

أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية

أفشة

مستحقاتنا كاملة.. شروط أفشة وشريف قبل الرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من لقاء الوزير والعاملين بمديرية البحر الأحمر

وزير العمل للعاملين بمديرية البحر الأحمر: الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاستثمار

البابا لاون

رسالة رجاء للعالم.. بابا الفاتيكان يدعو للصلاة من أجل السلام ومتضرري الحروب والحرائق

نقابة الصحفيين

مجلس الصحفيين: نواجه تجاوزات الصحف التي تضر بالمهنة أو تنتهك حقوق الزملاء

بالصور

أول ساعة ذكية من إصدار أستون مارتن.. بريتلينج DB5

ساعة Breitling DB5
ساعة Breitling DB5
ساعة Breitling DB5

طريقة عمل سلطة المكرونة بالسوسيس فى دقايق

طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد