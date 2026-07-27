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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يزاحم ريال مدريد على صفقة رودري

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
علا محمد

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على خط المنافسة للتعاقد مع الإسباني رودري، نجم خط وسط مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إدارة باريس سان جيرمان أجرت استفسارات أولية بشأن إمكانية ضم اللاعب، مستغلة أن عقده يتبقى فيه موسم واحد فقط، وهو ما قد يمنح النادي الفرنسي فرصة للدخول في مفاوضات جادة.

وأوضحت التقارير أن رودري يحظى أيضًا باهتمام كبير من ريال مدريد، الذي يضع لاعب الوسط الإسباني ضمن أبرز أهدافه لتدعيم صفوف الفريق، في ظل بحثه عن لاعب يمتلك الخبرة والجودة في وسط الملعب.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في مستقبل رودري، خاصة مع ترقب موقف مانشستر سيتي من تجديد عقد اللاعب، أو فتح باب الرحيل حال وصول عرض مناسب، وسط صراع مرتقب بين كبار الأندية الأوروبية للفوز بخدماته.

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