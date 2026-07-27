أعلى راتب في تاريخه.. أرسنال يجهز عرض القرن لخطف فينيسيوس

يواصل أرسنال تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما وضع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ضمن أولوياته لتدعيم الخط الهجومي، في صفقة قد تصبح الأضخم في تاريخ النادي اللندني.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن إدارة أرسنال أبدت استعدادها لتقديم عقد استثنائي للنجم البرازيلي، يتضمن راتبًا أسبوعيًا يتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الأعلى أجرًا في تاريخ النادي، في خطوة تؤكد رغبة "الجانرز" في إقناع اللاعب بقيادة المشروع الجديد للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال لا يرى في الجانب المالي عائقًا أمام الصفقة، حال فتح باب التفاوض مع ريال مدريد، إذ يعتبر فينيسيوس الهدف الأول لتدعيم هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.

في المقابل، أكدت تقارير إسبانية أن ريال مدريد لن يوافق على التخلي عن اللاعب إلا في حال وصول عرض لا يقل عن 160 مليون يورو، يتضمن القيمة الأساسية بالإضافة إلى المكافآت والمتغيرات، وهو الرقم الذي حددته إدارة النادي لبدء أي مفاوضات.

وأضاف التقرير أن النادي الملكي لا يفكر في بيع فينيسيوس حاليًا، لكنه قد يعيد تقييم الموقف إذا تعثرت مفاوضات تمديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2027.

ومن المنتظر أن تُستأنف مفاوضات التجديد بين اللاعب وإدارة ريال مدريد بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم 2026، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يحسم مستقبله مع الفريق.

ورغم الضجة المثارة حول الصفقة، فإن الاتصالات بين أرسنال وريال مدريد لم تتجاوز حتى الآن مرحلة الاهتمام والاستفسارات الأولية، بينما يواصل النادي الإنجليزي دراسة جميع الجوانب قبل اتخاذ خطوة رسمية لحسم واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي.