قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتحرك لتحصين كباكا والدبيس خلال ساعات
خلاف مالي.. تعثر مفاوضات الأهلي وانبي لضم حامد عبدالله
إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة
رئيس الوزراء يُتابع ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
جدد طلب الرحيل.. عرض قطري يهدد استمرار نجم سوبر فى الاهلي
البترول تزف بشرى بشأن الاكتشافات الجديدة وتأثير ذلك على الأسعار
اتحاد جدة يتحرك لخطف إمام عاشور.. وعرض رسمي لـ الأهلي خلال ساعات
قرار عاجل بشأن هدير عبد الرازق في قضية غسل الأموال
محمد فريد: الإعلان قريبا عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
عمر حسام يحصد المركز التاسع عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما
رئيس فلسطين يبعث رسائل لعدد من قادة الدول والمنظمات لوقف العدوان الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باركولا يرفض التجديد مع باريس سان جيرمان.. وليفربول في الصدارة

باركولا
باركولا
إسراء أشرف

دخل نادي ليفربول في مفاوضات جادة للتعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع بطل فرنسا.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن باركولا لا ينوي تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، وأصبح منفتحًا على خوض تجربة جديدة هذا الصيف، مع منح الأولوية للانتقال إلى ليفربول حال توصل النادي الإنجليزي إلى اتفاق مع إدارة النادي الباريسي.

وأضاف رومانو أن ليفربول يقود سباق التعاقد مع اللاعب، ويواصل العمل على الصفقة، في انتظار أن يحدد باريس سان جيرمان شروطه النهائية للموافقة على بيع الجناح الفرنسي.

في المقابل، كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان حدد مبلغ 140 مليون يورو للتخلي عن باركولا، في ظل تمسكه باستمرار اللاعب وعدم رغبته في التفريط بأحد أبرز عناصره الهجومية إلا مقابل عرض مالي ضخم.

ويُعد باركولا، البالغ من العمر 22 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، بعدما قدم مستويات مميزة بقميص باريس سان جيرمان، الأمر الذي جعله هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، قبل أن يتصدر ليفربول سباق التعاقد معه.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات، مع ترقب موقف باريس سان جيرمان من العرض المنتظر، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي.

برادلي باركولا باركولا باريس سان جيرمان ليفربول ميركاتو 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال الاحتفال

محافظ المنيا يشهد ختام برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة.. ويسلم 5200 حقيبة تعليمية

الشاب المتوفي بطريق شرم الشيخ

مصرع شاب في حادث تصادم أمام "شيل أوت" بشرم الشيخ

بدوي يتفقد غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني لإعدادية بورسعيد

مدير تعليم بورسعيد يتفقد غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

بالصور

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

فيديو

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد