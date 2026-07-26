باركولا يرفض التجديد مع باريس سان جيرمان.. وليفربول في الصدارة

دخل نادي ليفربول في مفاوضات جادة للتعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع بطل فرنسا.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن باركولا لا ينوي تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، وأصبح منفتحًا على خوض تجربة جديدة هذا الصيف، مع منح الأولوية للانتقال إلى ليفربول حال توصل النادي الإنجليزي إلى اتفاق مع إدارة النادي الباريسي.

وأضاف رومانو أن ليفربول يقود سباق التعاقد مع اللاعب، ويواصل العمل على الصفقة، في انتظار أن يحدد باريس سان جيرمان شروطه النهائية للموافقة على بيع الجناح الفرنسي.

في المقابل، كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان حدد مبلغ 140 مليون يورو للتخلي عن باركولا، في ظل تمسكه باستمرار اللاعب وعدم رغبته في التفريط بأحد أبرز عناصره الهجومية إلا مقابل عرض مالي ضخم.

ويُعد باركولا، البالغ من العمر 22 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، بعدما قدم مستويات مميزة بقميص باريس سان جيرمان، الأمر الذي جعله هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، قبل أن يتصدر ليفربول سباق التعاقد معه.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات، مع ترقب موقف باريس سان جيرمان من العرض المنتظر، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي.