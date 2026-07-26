مكتبة مصر العامة تصدر دليلا استرشاديًا لتقارير نظام كوها لدعم اتخاذ القرار

أصدرت مكتبة مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، دليلًا استرشاديًا لتقارير نظام «كوها» (Koha)، في إطار جهودها لتطوير منظومة العمل وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يدعم كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمات المقدمة بالمكتبة وفروعها.

ويهدف الدليل، الذي أعده فريق البحوث والتقارير الإحصائية، إلى مساعدة العاملين بالمكتبة وفروعها على استخراج التقارير الإحصائية الخاصة بأداء المكتبات، والتي تشمل بيانات المقتنيات، والمستفيدين، والإعارات، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وقياس مؤشرات الأداء على مستوى الإدارات والأقسام المختلفة.

وقالت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، إن الدليل يستعرض الإمكانات التي يوفرها نظام «كوها» مفتوح المصدر، والذي يضم مجموعة متنوعة من التقارير الجاهزة، والتقارير الموجهة، وتقارير SQLالقابلة للتطوير والتخصيص وفق احتياجات كل مكتبة، إلى جانب التعريف بالموارد المجانية المتاحة، مثل دليل «كوها» باللغة العربية ومكتبة تقارير «كوها»، بما يعزز ثقافة الابتكار وتبادل المعرفة بين المستخدمين.

وأضافت أن الدليل يتضمن قسمًا تشغيليًا مختصرًا صُمم لتيسير وصول المديرين ورؤساء الإدارات والعاملين إلى أهم التقارير، من خلال تصنيفها موضوعيًا، مع توضيح بيانات تشغيلها وأرقامها وروابطها والصفحات الخاصة بها داخل الدليل، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تحسين كفاءة العمل.

وأكد فريق البحوث والتقارير الإحصائية أن إصدار هذا الدليل يأتي انطلاقًا من أهمية توثيق الخبرات وتبادل المعرفة، وإتاحة المجال لتطوير التقارير بما يتوافق مع احتياجات العمل، مستفيدًا من الطبيعة المفتوحة لنظام «كوها»، خاصة مع اتساع شبكة مكتبة مصر العامة التي تضم حاليًا 36 مكتبة ثابتة و23 مكتبة متنقلة.

وأعد الدليل فريق البحوث والتقارير الإحصائية بالمكتبة، ممثلًا في أسامة غريب، مشرف قسم البحوث والتقارير الإحصائية، وعبد الله جاد، وبمشاركة أسماء محمد وأمنية إبراهيم، في خطوة تستهدف توحيد آليات إعداد التقارير الإحصائية، وتعزيز كفاءة استخدام نظام «كوها» داخل شبكة مكتبات مصر العامة.