قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتحرك لتحصين كباكا والدبيس خلال ساعات
خلاف مالي.. تعثر مفاوضات الأهلي وانبي لضم حامد عبدالله
إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة
رئيس الوزراء يُتابع ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
جدد طلب الرحيل.. عرض قطري يهدد استمرار نجم سوبر فى الاهلي
البترول تزف بشرى بشأن الاكتشافات الجديدة وتأثير ذلك على الأسعار
اتحاد جدة يتحرك لخطف إمام عاشور.. وعرض رسمي لـ الأهلي خلال ساعات
قرار عاجل بشأن هدير عبد الرازق في قضية غسل الأموال
محمد فريد: الإعلان قريبا عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
عمر حسام يحصد المركز التاسع عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما
رئيس فلسطين يبعث رسائل لعدد من قادة الدول والمنظمات لوقف العدوان الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض سعودي يهدد استمرار مصطفى شوبير في الأهلي

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
القسم الرياضي

تلقى مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عرضًا رسميًا من نادي الخلود السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق الأحمر، والتي لفتت أنظار عدد من الأندية الخارجية.

وعلمت مصادر أن نادي الخلود تقدم بعرض لشراء المدة المتبقية من عقد مصطفى شوبير مع الأهلي مقابل 800 ألف دولار، إلا أن إدارة القلعة الحمراء تحفظت على العرض، في ظل تمسكها باستمرار الحارس ضمن صفوف الفريق.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إقناع مصطفى شوبير بالبقاء، مع فتح ملف تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد العناصر المهمة في مستقبل الفريق.

وجاء اهتمام نادي الخلود بضم شوبير بعد انتهاء إعارة الحارس الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني، الذي كان يحرس مرمى الفريق خلال الموسم الماضي، لتبدأ إدارة النادي السعودي في البحث عن بديل، قبل أن تضع مصطفى شوبير على رأس قائمة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد.

ويأتي العرض السعودي في وقت يواصل فيه مصطفى شوبير جذب اهتمام عدد من الأندية، بعد تألقه اللافت مع الأهلي، بينما يتمسك النادي الأحمر باستمرار الحارس وعدم التفريط فيه خلال المرحلة الحالية. كما سبق أن ارتبط اسم شوبير باهتمام نادي الخلود في وقت سابق، قبل أن يتمسك الأهلي ببقائه ويرفض مناقشة رحيله.

الأهلى مصطفى شوبير الخولد السعودي كأس العالم مونديال 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

ترشيحاتنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: تنوع قطاعات وأحجام شركات الطروحات تزيد الفرص المتاحة أمام المستثمرين قريبًا

الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

بالصور

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

فيديو

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد