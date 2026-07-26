عرض سعودي يهدد استمرار مصطفى شوبير في الأهلي

تلقى مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عرضًا رسميًا من نادي الخلود السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق الأحمر، والتي لفتت أنظار عدد من الأندية الخارجية.

وعلمت مصادر أن نادي الخلود تقدم بعرض لشراء المدة المتبقية من عقد مصطفى شوبير مع الأهلي مقابل 800 ألف دولار، إلا أن إدارة القلعة الحمراء تحفظت على العرض، في ظل تمسكها باستمرار الحارس ضمن صفوف الفريق.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إقناع مصطفى شوبير بالبقاء، مع فتح ملف تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد العناصر المهمة في مستقبل الفريق.

وجاء اهتمام نادي الخلود بضم شوبير بعد انتهاء إعارة الحارس الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني، الذي كان يحرس مرمى الفريق خلال الموسم الماضي، لتبدأ إدارة النادي السعودي في البحث عن بديل، قبل أن تضع مصطفى شوبير على رأس قائمة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد.

ويأتي العرض السعودي في وقت يواصل فيه مصطفى شوبير جذب اهتمام عدد من الأندية، بعد تألقه اللافت مع الأهلي، بينما يتمسك النادي الأحمر باستمرار الحارس وعدم التفريط فيه خلال المرحلة الحالية. كما سبق أن ارتبط اسم شوبير باهتمام نادي الخلود في وقت سابق، قبل أن يتمسك الأهلي ببقائه ويرفض مناقشة رحيله.