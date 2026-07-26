أبناء الراحل محمد صبري ينضمون إلى قطاع الناشئين في البنك الأهلي

أعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي انضمام أبناء الراحل الكابتن محمد صبري لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق إلى قطاع الناشئين بالنادي وذلك في إطار استراتيجية النادي الهادفة إلى اكتشاف المواهب الواعدة وصناعة جيل جديد من اللاعبين.

وجاء انضمام آدم محمد صبري إلى فريق مواليد 2010، وآسر محمد صبري إلى فريق مواليد 2012، وعلي محمد صبري إلى فريق مواليد 2015.

وأكد اللواء أشرف نصار أن نادي البنك الأهلي يولي قطاع الناشئين اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد أهم ركائز بناء مستقبل النادي في ظل قيادة الكابتن بدر رجب رئيس قطاع الناشئين وما يشهده القطاع من اهتمام كبير باكتشاف المواهب ورعايتها من خلال توفير بيئة احترافية تسهم في تطوير قدرات اللاعبين وصقل مواهبهم

متمنيًا للاعبين الثلاثة التوفيق والنجاح وأن يواصلوا مسيرتهم الكروية بخطى ثابتة امتدادًا للإرث الطيب الذي تركه والدهم الراحل في الملاعب المصرية.