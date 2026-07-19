أحمد الأحمر يكشف أسباب انضمامه للبنك الأهلي.. ورسالته لجماهير الزمالك

كشف أحمد الأحمر، قائد فريق الزمالك السابق لكرة اليد، أسباب انضمامه إلى نادي البنك الأهلي، مؤكدًا أن المشروع الذي يقدمه النادي كان من أبرز دوافع اتخاذه القرار.

وكتب الأحمر عبر حسابه: “في البداية حابب أشكر نادي البنك الأهلي على انضمامي ليهم وثقتهم فيا، وإنهم حابين يعملوا مشروع محترم ويوصلوا لأحسن مكان، ويوفروا كل الإمكانيات للوصول للهدف ده.”

وأضاف: “عجبني المشروع جدًا، ويشرفني أكون جزءًا منه، والسبب الأول أن الفريق هدفه يكون في مكانة أفضل، والثاني أني هستمتع باللعب بعيدًا عن الضغوط اللي مريت بيها آخر 3 سنين، لأني بحب كرة اليد ولسه عايز أشبع منها.”

وحرص الأحمر على توجيه رسالة لجماهير الزمالك، مؤكدًا أن رحيله لا يقلل من انتمائه للنادي، قائلاً: “في النهاية يبقى نادي الزمالك ده بيتي اللي اتربيت فيه، واللي باعتبر نفسي جزءًا منه، وعمر ما أي حاجة هتأثر على شعوري ناحية البيت اللي اتربيت فيه عمري كله.”

واختتم رسالته قائلاً: “نادي الزمالك طول عمره كبير، وهيفضل كبير بولاده وجمهوره وكل اللي بيحبوه".



