اللاعب طمأن الزمالك.. هل احتراف حسام عبد المجيد في بلغاريا "كوبري" للأهلي؟

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، نقلًا عن حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل حديثه مع مدافع الفريق حسام عبد المجيد بشأن مستقبله.

وأكد عبد الباسط أن حسام المندوه أوضح أن اللاعب شدد لإدارة الزمالك على أن تجربة الاحتراف في الدوري البلغاري لا تهدف إلى تمهيد انتقاله للنادي الأهلي في المستقبل.

وقال أحمد عبد الباسط: “حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أكد لنا أن حسام عبد المجيد أوضح لهم أن تجربة الاحتراف في الدوري البلغاري ليست كوبري للانتقال إلى الأهلي مستقبلًا”.

ويأتي ذلك في ظل الجدل الدائر خلال الفترة الأخيرة حول مستقبل حسام عبد المجيد، وإمكانية خوضه تجربة الاحتراف الخارجي، مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية.



