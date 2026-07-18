رسميًا.. لودوجوريتس البلغاري يعلن ضم حسام عبد المجيد

أعلن نادي لودوجوريتس البلغاري، اليوم تعاقده رسميًا مع المدافع المصري حسام عبد المجيد، قادمًا من نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليبدأ اللاعب أولى تجاربه الاحترافية في الملاعب الأوروبية.

حسام عبد المجيد

جاء الإعلان بعد انتهاء جميع إجراءات الصفقة، حيث نشر النادي البلغاري تقديمًا رسميًا للاعب، ليصبح حسام عبد المجيد أحد صفقات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، بينما أعلن الزمالك أيضًا رحيل اللاعب بشكل رسمي بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين.

ويُعد حسام عبد المجيد من أبرز مدافعي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، وتدرج في صفوف الزمالك حتى أصبح عنصرًا أساسيًا مع الفريق الأول، كما شارك مع منتخب مصر ولفت الأنظار بأدائه في كأس العالم 2026، قبل أن يخوض أول تجربة احترافية خارج مصر عبر بوابة لودوجوريتس البلغاري.