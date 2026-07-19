شريف إكرامي: كنت مخطئًا في حكمي على حسام حسن.. ومنتخب مصر أبهرني في كأس العالم

اعترف شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي وبيراميدز السابق، بأنه غيّر موقفه من المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بعدما تابع المستوى الذي قدمه الفراعنة خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب نجح في الظهور بصورة مشرفة أمام كبار المنتخبات.

وقال إكرامي، خلال استضافته في برنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت"، إنه لم يكن مقتنعًا في البداية باختيار حسام حسن لتولي قيادة المنتخب، لكنه تراجع عن رأيه بعد الأداء الذي شاهده في المونديال، مشيرًا إلى أن شخصية المنتخب وروحه القتالية كانتا من أبرز مكاسب البطولة.

وأوضح أن منتخب مصر نجح في فرض نفسه أمام منافسين يمتلكون خبرات وإمكانات كبيرة، مؤكدًا أن المستوى الذي ظهر به اللاعبون يعكس العمل الذي قام به الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وتطرق إكرامي إلى ملف حراسة المرمى، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع حصول مصطفى شوبير على فرصة للمشاركة في بعض مباريات كأس العالم، خاصة بعد الاعتماد عليه في اللقاءات الودية التي سبقت البطولة، معتبرًا أن الحارس الشاب أثبت قدراته واستحق الثقة.

وفي المقابل، أكد إكرامي أن وجود محمد الشناوي ضمن قائمة المنتخب في المونديال كان أمرًا مهمًا، لما يمتلكه من خبرات طويلة مع الأهلي ومنتخب مصر، مطالبًا الجماهير بعدم التسرع في تقييمه خلال المرحلة المقبلة، سواء استمر في المشاركة أو ابتعد عن التشكيل الأساسي، مشددًا على أن الشناوي لا يزال قادرًا على تقديم الإضافة للكرة المصرية.