الحرارة تلامس 50 درجة لأول مرة.. هل تتأثر مصر بالقبة الحرارية التي تضرب المنطقة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لأول موجة حارة خلال صيف 2026، مع توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة، ما يرفع درجات الحرارة المحسوسة عدة درجات فوق القيم المسجلة في الظل، ويزيد من الشعور بالإجهاد الحراري.

الطقس غدا - القبة الحرارية

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة تبدأ تأثيرها خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن ارتفاع الرطوبة سيكون العامل الرئيسي في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار.

الحرارة المحسوسة تتجاوز 40 درجة

وأوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة في الظل تتراوح بين 32 و33 درجة مئوية على السواحل الشمالية، وبين 37 و38 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد ما بين 43 و44 درجة.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الحرارة المحسوسة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، لتصل إلى 35 و36 درجة على السواحل الشمالية، وتتجاوز حاجز 40 درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تتخطى 45 درجة في جنوب البلاد.

الرطوبة والمنخفض الهندي وراء الموجة الحارة

من جانبها، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة الحارة ستكون خلال الفترة من الأربعاء وحتى السبت، نتيجة امتداد المنخفض الهندي الموسمي الذي يجلب كتلا هوائية شديدة الحرارة ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء بعد مرورها فوق البحر المتوسط.

وأضافت أن ارتفاع الرطوبة هو السبب الرئيسي في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، مؤكدة أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة والرطوبة على معظم أنحاء الجمهورية طوال الأيام المقبلة.

مصر أقل تأثرا من دول الخليج والمغرب العربي

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر إلى أن المنطقة تتأثر حاليا بنمط جوي يعرف بـ"شكل الأوميجا"، حيث تسيطر قباب حرارية على دول الخليج العربي ودول المغرب العربي، وتسجل درجات حرارة تتراوح بين 47 و48 درجة مئوية في الظل.

وأضافت أن مصر تقع بين هاتين الكتلتين الحارتين، وهو ما يجعلها أقل تأثرا نسبيا، رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة خلال الأسبوع الحالي.

وفي السياق نفسه، أوضحت الدكتورة منار غانم أن دول المغرب العربي، خاصة المغرب والجزائر وتونس وغرب ليبيا، تشهد موجة حر استثنائية نتيجة ظاهرة القبة الحرارية، لافتة إلى أن بعض المناطق في المغرب سجلت درجات حرارة قاربت 50 درجة مئوية، وهي الظاهرة نفسها التي أثرت مؤخرا على عدد من الدول الأوروبية.

الطقس غدا - القبة الحرارية

نصائح الأرصاد لتجنب الإجهاد الحراري

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتباع عدد من الإجراءات الوقائية خلال فترة الموجة الحارة، أبرزها:

الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وغطاء للرأس عند الخروج نهارا.

التواجد في أماكن جيدة التهوية، خاصة للأطفال وكبار السن ومرضى القلب والضغط.

التأكد من كفاءة دورة تبريد السيارات قبل السفر، لا سيما على الطرق الصحراوية.

عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال أو عبوات مضغوطة داخل السيارات المعرضة لأشعة الشمس.

حالة الطقس غدا الأحد

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد 19 يوليو 2026 ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة رطب خلال الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارا على معظم المحافظات، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

الوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

الطقس غدا - القبة الحرارية

الظواهر الجوية المتوقعة

أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

كما توقعت فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وأبو سمبل وأقصى جنوب الصحراء الغربية، إلى جانب نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، بما يسهم في تلطيف الأجواء ليلا.

ومن المتوقع أيضا نشاط الرياح على شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع فرص لإثارة الرمال والأتربة على مناطق من حلايب وأبو سمبل وأقصى جنوب الصحراء الغربية نتيجة رياح قادمة من شمال السودان، إضافة إلى احتمالات محدودة لتكون سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق الساحلية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.