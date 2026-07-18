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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 أيام إجازة متصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين الشهر الجاري

موعد إجازة 23 يوليو 2026 والفئات المستفيدة منها
موعد إجازة 23 يوليو 2026 والفئات المستفيدة منها
محمد غالي

يترقب ملايين الموظفين والعاملين في مختلف قطاعات الدولة موعد إجازة 23 يوليو 2026، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو، وسط تساؤلات حول الفئات المستفيدة من الإجازة، وما إذا كانت ستمتد إلى 3 أيام متتالية. 

موعد إجازة 23 يوليو 2026 والفئات المستفيدة منها

وفي هذا السياق، أصدر مجلس الوزراء قراره الرسمي بشأن موعد الإجازة وآلية تطبيقها على العاملين في الجهات الحكومية.

ويأتي القرار ضمن جدول الإجازات الرسمية المعتمد لعام 2026، في الوقت الذي يترقب فيه ملايين العاملين تفاصيل تطبيق الإجازة، والفئات المشمولة بها، وإمكانية امتدادها إلى عطلة طويلة بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

الخميس 23 يوليو إجازة رسمية

نص قرار رئيس مجلس الوزراء على منح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 23 يوليو 2026، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو.

وأوضح القرار أن أعمال الامتحانات، حال انعقادها، ستجرى في مواعيدها المحددة وفق الجداول التي تضعها الجهات المختصة، دون أي تعديل بسبب الإجازة.

الفئات المستفيدة من الإجازة

يشمل قرار الإجازة الرسمية العاملين في:

الوزارات.
المصالح الحكومية.
الهيئات العامة.
وحدات الإدارة المحلية.
شركات القطاع العام.
شركات قطاع الأعمال العام.

وفيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، فمن المنتظر أن تصدر وزارة العمل قرارها المنظم للإجازة، بما يتوافق مع أحكام قانون العمل.

موعد إجازة 23 يوليو 2026 والفئات المستفيدة منها

هل تمتد الإجازة إلى ثلاثة أيام؟

تمنح إجازة 23 يوليو هذا العام فرصة للحصول على عطلة ممتدة للعاملين الذين تكون إجازتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، حيث يصبح جدول العطلة على النحو التالي:

الخميس 23 يوليو: إجازة رسمية.
الجمعة 24 يوليو: عطلة أسبوعية.
السبت 25 يوليو: عطلة أسبوعية.

وبذلك تمتد الإجازة إلى ثلاثة أيام متتالية، على أن يستأنف العمل صباح الأحد 26 يوليو 2026.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

بعد إجازة 23 يوليو، يتبقى في جدول العطلات الرسمية لعام 2026 مناسبتان هما:

المولد النبوي الشريف: الأربعاء 26 أغسطس 2026.
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

ومن المعتاد أن تصدر الحكومة قراراتها التنفيذية الخاصة بكل مناسبة قبل موعدها بوقت كاف، لتحديد آلية تطبيق الإجازة على العاملين في مختلف القطاعات.

موعد إجازة 23 يوليو 2026 والفئات المستفيدة منها

موعد إجازة المولد النبوي 2026

يوافق المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارا رسميا بشأن الإجازة قبل حلول المناسبة، مع تحديد ضوابط تطبيقها للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

توافق إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وتعد آخر الإجازات الرسمية المدرجة في جدول العطلات الرسمية لعام 2026، على أن يصدر القرار التنفيذي المنظم لها قبل موعدها وفق الإجراءات المعتادة.

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