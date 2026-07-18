أسلحة بيضاء وعصى خشبية| ضبط طرفى مشاجرة في كفر الدوار بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية وقيامهم بإضرام النيران بموقد غاز صغير بالبحيرة .

تفاصيل المشاجرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (عامل وشقيقه سن 13 "مصابان بكدمات وجروح قطعية وسحجات متفرقة") وطرف ثان : (6 عمال) ، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة ، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصى خشبية وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإضرام النيران بإسطوانة غاز كانت بحوزته.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط (سلاح أبيض - 2 عصى خشبية – موقد غاز صغير الحجم "المستخدمين فى التعدى") ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.