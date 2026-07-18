ضبط شخص يدير صفحة تروج لبيع الأسلحة البيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

بيع الأسلحة البيضاء

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة)، وتم بإرشاده ضبط (2 سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للأسلحة البيضاء بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.