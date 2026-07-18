​لو بتدور على شغل.. كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة العمل لشهر يوليو 2026

تشهد وظائف وزارة العمل لشهر يوليو 2026، إقبالاً كبيراً واهتماماً متزايداً من قبل الباحثين عن فرص عمل جديدة. وتأتي هذه الفرص ضمن النشرات الدورية التي تعلن عنها الوزارة رسمياً عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، لإحاطة المواطنين بأحدث الوظائف المتاحة في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى فرص العمل بالخارج المتاحة عبر بروتوكولات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية؛ وهو ما يفسر تصدرها محركات البحث خلال الآونة الأخيرة.

فرص عمل وزارة العمل يوليو 2026

أعلن وزير العمل حسن رداد، عن توفير 3068 فرصة عمل جديدة في 72 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 12 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، مع استمرار تلقي طلبات التقديم طوال شهر يوليو 2026.

وأكد الوزير، أن الوزارة تواصل جهودها لدعم التشغيل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يمثل شريكًا أساسيًا في جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع سوق العمل، داعيًا الشباب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والالتحاق بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وأوضح رداد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية بالمحافظات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التدريب والتأهيل يمثلان أحد أهم محاور تعزيز فرص التوظيف وتحقيق الاستقرار المهني للشباب.

متابعة ميدانية للتأكد من جدية الوظائف

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة للتأكد من جديتها، والتزام الشركات بحقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن نشرة اليوم تتضمن فرصًا في عدد كبير من التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، إلى جانب عدد من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار جهود الدولة لدمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.

فرص عمل في 12 محافظة لكافة التخصصات

وتتوزع فرص عمل وزارة العمل يوليو 2026 على محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية، دمياط، الغربية، بني سويف، السويس، جنوب سيناء، المنيا، الوادي الجديد، الشرقية، والبحيرة.

وتشمل تخصصات متنوعة، منها: التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، وغيرها من المهن الفنية والخدمية.

رابط وخطوات التقديم على وظائف وزارة العمل شهر يوليو 2026

أوضحت وزارة العمل أن التقديم على وظائف شهر يوليو 2026، متاحًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، ومديريات العمل بالمحافظات، والتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك للوظائف المتواجدة هنــــــــــا.