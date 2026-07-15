تعليم الإسكندرية تعلن فتح التقديم لعدد من الوظائف الإشرافية بالمدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات الراغبين في التقدم لشغل عدد من الوظائف الإشرافية الشاغرة داخل المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار دعم المنظومة التعليمية واختيار الكفاءات المؤهلة لشغل المناصب القيادية.

وتضم الوظائف المطروحة مدير مدرسة بالتعليم الرسمي والرسمي لغات والتعليم الفني، إلى جانب وكيل مدرسة بمختلف المراحل، فضلًا عن وظائف موجه، وموجه أول، وموجه عام، لمواد وأنشطة التعليم المختلفة، بالإضافة إلى وظيفة فني ووكيل إدارة تعليمية.

وأكدت المديرية أن باب التقديم فُتح اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026، ويستمر حتى الأربعاء 29 يوليو 2026، لافتة إلى أن الطلبات لن تُقبل خارج المدة المحددة، سواء قبل بدء التقديم أو بعد انتهائه.

ودعت المديرية جميع الراغبين في الترشح إلى مراجعة شروط كل وظيفة والمستندات المطلوبة من خلال بوابة الوظائف الحكومية، واستيفاء جميع الأوراق قبل التقديم، لضمان قبول الطلبات.

وأشارت إلى أن إجراءات الاختيار ستتم وفقًا للضوابط المنظمة وبما يحقق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة لتولي المسؤولية داخل المؤسسات التعليمية بالمحافظة.