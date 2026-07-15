وليد عوني مخرجًا لحفل افتتاح الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، اختيار الفنان والمخرج الكبير وليد عوني لإخراج حفل افتتاح الدورة التاسعة عشرة، والمقرر إقامته يوم 25 يوليو الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزارة الثقافة.

وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، أن اختيار وليد عوني لإخراج حفل الافتتاح يأتي تقديرًا لتاريخه الفني الكبير ورؤيته الإبداعية المتفردة، معربًا عن ثقته في أن يقدم حفلًا يليق بمكانة المهرجان القومي للمسرح المصري، ويعكس قيمة المسرح المصري وتاريخه، ويكون بداية تواكب طموحات الدورة التاسعة عشرة.

اختيار وليد عوني

ويأتي اختيار وليد عوني انطلاقًا من مسيرته الفنية الثرية، بوصفه أحد أبرز رواد المسرح الاستعراضي والرقص المسرحي الحديث في مصر والوطن العربي، وصاحب تجربة إبداعية تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من العروض التي جمعت بين الرؤية البصرية والدراما والحركة، وأسهمت في تطوير فنون العرض المسرحي.

وتلقى وليد عوني دراسته في الجرافيك والفنون التشكيلية بالأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في بروكسل، قبل أن يعمل مساعدًا ومصممًا للسينوغرافيا مع المصمم العالمي موريس بيجار، كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية مع المخرج العالمي يوسف شاهين.

ويُعد عوني مؤسس فرقة التانيت للرقص المسرحي الحديث بمدينة بروكسل في بلجيكا، كما أسس فرقة الرقص المسرحي الحديث بدار الأوبرا المصرية عام 1993، والتي تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي، وقدمت منذ تأسيسها أكثر من 26 عرضًا فنيًا تناولت الحضارة المصرية والعربية برؤية معاصرة، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية، وجابت بعروضها مختلف دول أوروبا والولايات المتحدة والصين وكوريا وعددًا من الدول العربية.

ونال عوني العديد من الجوائز والتكريمات، كما أُدرج اسمه في الموسوعة العربية للفنانين العرب، والموسوعة الأمريكية العالمية “أوكسفورد لفنون الرقص”، باعتباره أحد مؤسسي حركة الرقص المعاصر في مصر والعالم العربي. كما حصلت فرقة الرقص المسرحي الحديث على جائزة أفضل استعراض بالمهرجان القومي للمسرح المصري عن عرض «الفيل الأزرق» عام 2015.