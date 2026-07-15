سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الجديد.. آخر تحديث اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، مواصلًا خسائره بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، بعدما تعرض المعدن النفيس لضغوط نتيجة ارتفاع الدولار وتراجع الإقبال على الملاذات الآمنة، لينخفض سعر الجرام بنحو 20 جنيهًا مقارنة بمستوياته المسجلة أمس، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وتحركات أسعار الفائدة الأمريكية.

تراجع أسعار الذهب اليوم

وبشكلٍ عام، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، وجاءت قيمة الانخفاض مقارنة بأسعار أمس كالتالي:

انخفض سعر الذهب عيار 24 بقيمة 23 جنيهًا، ليسجل 6680 جنيهًا بدلًا من 6703 جنيهات.

تراجع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 20.12 جنيهًا، ليسجل 5845 جنيهًا مقابل 5865.12 جنيهًا أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 بقيمة 17.25 جنيهًا، ليسجل 5010 جنيهات بدلًا من 5027.25 جنيهًا.

تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 161 جنيهًا، ليسجل 46760 جنيهًا مقابل 46921 جنيهًا أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6680 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5845 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5010 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3897 جنيهًا.

سجلت أوقية الذهب عيار 24 نحو 207771 جنيهًا.

بلغت أوقية الذهب عيار 21 نحو 181800 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 46760 جنيهًا.