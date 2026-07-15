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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رغم تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني.. أسعار الذهب تتراجع عالميًا ومحليًا

تراجع محلي وعالمي في أسعار الذهب اليوم الاربعاء
تراجع محلي وعالمي في أسعار الذهب اليوم الاربعاء
رانيا أيمن

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق العالمية والمحلية، بعدما فقد المعدن النفيس جزءًا من مكاسبه القوية التي حققها في الجلسة السابقة، وذلك مع استمرار تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت الضغوط على الذهب مع ارتفاع أسعار النفط، وهو ما عزز المخاوف من عودة التضخم وأثار حالة من الضبابية بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، لينعكس ذلك على حركة المعدن الأصفر عالميًا، بينما شهدت السوق المصرية انخفاضًا جديدًا في مختلف الأعيرة مع بداية التعاملات.

أسعار الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4028.13 دولارًا للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.9% إلى 4033.90 دولار.

ويأتي هذا التراجع بعدما قفز الذهب بأكثر من 2% في جلسة أمس الثلاثاء، مسجلًا 4100.49 دولار للأوقية، مدعومًا ببيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع.

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم

لكن الأسواق سرعان ما أعادت تقييم المشهد مع استمرار ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، عقب إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وتصاعد التوترات في مضيق هرمز، وهو ما زاد من المخاوف التضخمية وأثر سلبًا على الذهب.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في وقت لاحق اليوم، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

تراجع الذهب في السوق المصرية

وتأثرت أسعار الذهب في مصر بالتراجع العالمي، لتسجل انخفاضًا جديدًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 45.50 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، كما انخفض الجنيه الذهب بنحو 364 جنيهًا.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

  • عيار 24: 6651 جنيهًا.
  • عيار 21: 5819.62 جنيهًا.
  • عيار 18: 4988.25 جنيهًا.
سعر الذهب في مصر
  • عيار 14: 3879.75 جنيهًا.
  • أوقية الذهب: 206869.22 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب: 46557 جنيهًا.
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