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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

واردات مصر تقفز 20.7% في أبريل 2026.. الغاز الطبيعي والذهب الخام يقودان الارتفاع

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

ارتفعت واردات مصر خلال شهر أبريل 2026 بنسبة 20.7% على أساس سنوي، لتسجل 9.9 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2025، مدفوعة بزيادة كبيرة في واردات الغاز الطبيعي والبترول الخام والقمح والذهب الخام، فيما ارتفعت الواردات خلال أول أربعة أشهر من العام بنسبة 21% لتصل إلى 38.9 مليار دولار، وفق بيانات التجارة الخارجية.

وأظهرت البيانات أن القيمة الإجمالية لواردات مصر بلغت 9.9 مليار دولار خلال أبريل 2026، بزيادة قدرها 1.69 مليار دولار مقارنة بأبريل 2025.

كما ارتفعت الواردات خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى 38.9 مليار دولار، مقابل 32.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 6.75 مليار دولار وبنسبة نمو 21%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

قفزة في واردات البترول الخام والغاز الطبيعي

شهدت واردات الطاقة ارتفاعًا ملحوظًا خلال أبريل 2026، حيث ارتفعت واردات البترول الخام إلى 559.5 مليون دولار مقابل 82.4 مليون دولار خلال أبريل 2025، بنسبة زيادة بلغت 579.3%.

كما قفزت واردات الغاز الطبيعي إلى 1.052 مليار دولار مقابل 520.5 مليون دولار، بنسبة نمو 102.2%، بينما تراجعت واردات منتجات البترول بنسبة 4.4% لتسجل 782.3 مليون دولار.

وخلال الفترة من يناير إلى أبريل، بلغت واردات البترول الخام 1.416 مليار دولار، والغاز الطبيعي 3.393 مليار دولار، فيما سجلت واردات المنتجات البترولية 3.193 مليار دولار.

الذهب الخام والقمح والنحاس بين أكبر السلع ارتفاعًا

 

أظهرت البيانات أن أشكال الذهب الخام غير النقدي سجلت أكبر زيادة خلال أبريل، بعدما قفزت بنسبة 949.1% لتصل إلى 208.9 مليون دولار مقابل 19.9 مليون دولار قبل عام.

كما ارتفعت واردات:الغاز الطبيعي بنسبة 102.2%، البترول الخام بنسبة 579.3%، القمح بنسبة 57.5% إلى 416.3 مليون دولار، النحاس ومصنوعاته بنسبة 84.1% إلى 351.9 مليون دولار، فول الصويا بنسبة 41.1%، الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 38.1%، اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.3%، الذرة بنسبة 15.6%.


تراجع واردات السيارات وخامات الحديد

 

في المقابل، انخفضت واردات عدد من السلع، أبرزها: سيارات الركوب بنسبة 22.5% إلى 177 مليون دولار، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 30.5%، أجزاء السيارات بنسبة 36.5%، المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 11.1%، منتجات البترول بنسبة 4.4%، الأخشاب ومصنوعاتها بنسبة 15%.


الذهب الخام يسجل أكبر زيادة منذ بداية العام

 

وخلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، سجلت واردات الذهب الخام غير النقدي أكبر زيادة، بعدما ارتفعت من 62.6 مليون دولار إلى 2.028 مليار دولار، بزيادة بلغت 1.966 مليار دولار.

كما ارتفعت واردات:البترول الخام إلى 1.416 مليار دولار، النحاس ومصنوعاته إلى 988.7 مليون دولار، القمح إلى 1.487 مليار دولار، فول الصويا إلى 853 مليون دولار.


في المقابل، تراجعت واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية إلى 798 مليون دولار.

السلع الوسيطة تستحوذ على أكبر نصيب من الواردات

استحوذت السلع الوسيطة على أكبر نسبة من واردات أبريل 2026 بقيمة 3.210 مليار دولار تمثل 32.5% من الإجمالي، تلتها الوقود بنسبة 24.7%، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 14.8%، والسلع الاستثمارية بنسبة 12.6%، والمواد الخام بنسبة 12.2%.

وخلال أول أربعة أشهر من العام، شكلت السلع الوسيطة 35.1% من إجمالي الواردات.

الولايات المتحدة والصين تتصدران 

 

جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال أبريل 2026 بقيمة 1.496 مليار دولار، تلتها: الصين 1.448 مليار دولار، روسيا الاتحادية 849.4 مليون دولار، السعودية 789.4 مليون دولار، الإمارات 554.5 مليون دولار.


واستحوذت هذه الدول الخمس على 52.1% من إجمالي الواردات خلال أبريل، بينما بلغت وارداتها مجتمعة 21 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل، بما يمثل 54% من إجمالي الواردات.

آسيا تستحوذ على النصيب الأكبر 

أظهرت البيانات أن دول آسيا استحوذت على 40.1% من واردات مصر خلال أبريل 2026، تلتها دول غرب أوروبا بنسبة 18.1%، ثم شرق أوروبا بنسبة 16.2%، وأمريكا الشمالية بنسبة 15.8%، فيما بلغت حصة الدول الأفريقية 3.8%.

كما ارتفعت واردات مصر من الدول العربية إلى 1.629 مليار دولار خلال أبريل 2026، مقابل 1.110 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، لتستحوذ على 17% من إجمالي الواردات المصرية.

واردات مصر الغاز الطبيعي الذهب القمح البترول الخام

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