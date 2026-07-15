20 سؤالاً بـ30 درجة .. مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026

يستعد طلاب الثانوية العامة 2026 علمي رياضة النظام الجديد ، لآداء امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026

امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 .. الدرجات وعدد الأسئلة

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 ، مؤكدة ما يلي :

امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 يشمل 20 سؤالا

يضم امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 عدد 2 مقالي + 18 اختياراً من متعدد )

الدرجة الكلية في امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 : من 30 (26 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد + 4 درجات للمقالي )

انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً

ومن المقرر أن ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً الخميس 16 يوليو 2026 بإمتحان الأحياء لطلاب علمي علوم ، امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب أدبي لطلاب النظام الجديد

كما ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم يوم الخميس القادم بآداء امتحانات الجيولوجيا لطلاب علمي علوم ، والاستاتيكا لطلاب علمي رياضة والفلسفة لطلاب ادبي

وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد 21 يونيو 2026 في جميع محافظات الجمهورية

و حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للإطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، مشددًا على تحقيق الإنضباط الكامل بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية أو غرف العمليات بالمحافظات.

حيث يتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، سير امتحانات الثانوية العامة، عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم الدعم الكامل لكافة القائمين على أعمال الامتحانات، مؤكدا على تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم ودون تهاون، والتصدي لأي محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، والحفاظ على حقوق الطلاب.