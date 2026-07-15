35 سؤالاً بـ 60 درجة.. تفاصيل مهمة عن امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026

يستعد طلاب الشعبة الأدبية لآداء امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 غداً الخميس 16 يوليو 2026

امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 .. الدرجات وعدد الأسئلة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مواصفات امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 تتمثل فيما يلي :

امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 يتكون من 35 سؤالاً

امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 يضم 2 سؤال مقالي + 33 سؤال اختيار من متعدد )

امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 درجته الكلية من 60 تنقسم إلى ( 56 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد + 4 درجات للمقالي)

امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر آداء امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد الشعبة الأدبية لمدة 3 ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً

ومن المقرر أن ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً الخميس 16 يوليو 2026 بإمتحان الأحياء لطلاب علمي علوم ، امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب أدبي لطلاب النظام الجديد

كما ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم يوم الخميس القادم بآداء امتحانات الجيولوجيا لطلاب علمي علوم ، والاستاتيكا لطلاب علمي رياضة والفلسفة لطلاب ادبي

وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد 21 يونيو 2026 في جميع محافظات الجمهورية

و يحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للإطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، مشددًا على تحقيق الإنضباط الكامل بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية أو غرف العمليات بالمحافظات.

حيث يتابع الوزير محمد عبد اللطيف، سير امتحانات الثانوية العامة، عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط بجميع أنحاء الجمهورية.