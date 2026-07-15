المرارة عضو صغير في البطن يخزن الصفراء، وهي السائل الذي ينتجه الكبد للمساعدة في هضم الدهون في الطعام، لكن قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في المرارة، مثل حصى المرارة أو إلتهابها.

وفي بعض الحالات، قد تحتاج إلى جراحة لاستئصال المرارة، والمعروفة باسم استئصال المرارة، يخضع ما يقرب من 1.2 مليون شخص لجراحة استئصال المرارة سنوياً.

وإذا خضعت مؤخرًا لعملية استئصال المرارة، فقد ينصحك طبيبك باتباع نظام غذائي قليل الدسم لتعزيز الهضم الصحي خلال فترة النقاهة، قد تتساءل عن معنى ذلك بالنسبة لتناول البيض، مثل ما إذا كان آمنًا للأكل وكيفية تحضيره.

نصائح غذائية لما بعد الجراحة

تتمثل الوظيفة الرئيسية للمرارة في تخزين وإفراز الصفراء، وهي ضرورية لهضم وامتصاص الدهون، ينتج الكبد الصفراء، التي تُركّز وتُخزّن في المرارة ثم تُنقل إلى الأمعاء الدقيقة

بعد استئصال المرارة، لن يكون لديك مرارة، هذا يعني أن الكبد سيرسل الصفراء مباشرة إلى الأمعاء الدقيقة، ونتيجة لذلك، قد تواجه صعوبة في هضم الدهون والوجبات الثقيلة خلال الشهر الأول تقريبًا بعد الجراحة، وفقًا لعيادة كليفلاند.

قد ينصحك طبيبك بتقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون في نظامك الغذائي، بما في ذلك الأطعمة فائقة المعالجة، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، واللحوم الغنية بالدهون، وقد يقترح عليك أيضاً تجنب الأطعمة الحارة والأطعمة الغنية بالألياف في الأسابيع الأولى بعد الجراحة.

هل يمكن تناول البيض بعد استئصال المرارة؟

قد تعتقد أن البيض من الأطعمة الغنية بالدهون، لأن البيضة الكبيرة الواحدة تحتوي على ما يقرب من 5 غرامات من الدهون.

لكن من الآمن عموماً تناول البيض باعتدال بعد استئصال المرارة، بل إن بعض الخبراء ينصحون بتناول البيض لأنه مصدر للبروتين الصحي.

المصدر everyday health