أعراض التهاب المرارة.. علامات تستدعي عدم تجاهلها

يعد التهاب المرارة من المشكلات الصحية التي تحدث غالبًا نتيجة انسداد القناة المرارية بحصوات، ما يؤدي إلى تهيج والتهاب المرارة. ويؤكد الأطباء أن التعرف على الأعراض مبكرًا يساعد في الحصول على العلاج المناسب وتجنب المضاعفات.

ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن من البطن

يعد الألم المفاجئ والشديد في الجانب الأيمن العلوي من البطن أبرز أعراض التهاب المرارة، وقد يمتد إلى الكتف الأيمن أو الظهر، ويزداد بعد تناول الوجبات الدسمة.

الغثيان والقيء

يشعر كثير من المصابين بالغثيان، وقد يصاحبه قيء متكرر نتيجة التهاب المرارة وتأثر عملية الهضم.

ارتفاع درجة الحرارة

قد يسبب التهاب المرارة الحاد حمى وقشعريرة، وهو ما قد يشير إلى وجود عدوى تستدعي التقييم الطبي.

ألم عند لمس البطن

يشعر المريض بألم واضح عند الضغط على الجزء العلوي الأيمن من البطن، وقد يكون مصحوبًا بتقلصات.

انتفاخ البطن وعسر الهضم

قد يعاني المصاب من الشعور بالامتلاء والانتفاخ، خاصة بعد تناول الأطعمة الدهنية، إلى جانب عسر الهضم.

اصفرار الجلد والعينين

في بعض الحالات، قد يحدث اصفرار الجلد وبياض العينين إذا تسبب انسداد القنوات الصفراوية في تراكم العصارة الصفراوية.

تغير لون البول والبراز

قد يصبح البول داكن اللون، بينما يميل لون البراز إلى الفاتح، خاصة إذا كان هناك انسداد في القنوات الصفراوية.

ينصح بالتوجه إلى الطبيب أو قسم الطوارئ فورًا عند الشعور بألم شديد ومستمر في الجانب الأيمن العلوي من البطن، خاصة إذا صاحبه ارتفاع في درجة الحرارة، أو قيء متكرر، أو اصفرار الجلد والعينين، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى التهاب حاد يحتاج إلى علاج سريع.