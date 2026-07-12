ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأسماك كل أسبوع؟

يعد تناول الأسماك بانتظام من أفضل العادات الغذائية التي ينصح بها خبراء التغذية، لما تحتويه من بروتين عالي الجودة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، إلى جانب الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجسم.

ويوصي الخبراء بتناول الأسماك، خاصة الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل، مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على فوائدها الصحية.

يعزز صحة القلب

تساعد أحماض أوميجا 3 الموجودة في الأسماك على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تساهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، ودعم انتظام ضربات القلب.

يدعم وظائف الدماغ

يرتبط تناول الأسماك بانتظام بتحسين الذاكرة والتركيز، كما قد يساهم في تقليل خطر التراجع المعرفي مع التقدم في العمر بفضل احتوائها على أحماض دهنية أساسية يحتاجها المخ.

يقوي العظام

تحتوي العديد من أنواع الأسماك على فيتامين D والكالسيوم، خاصة الأسماك التي تؤكل بعظامها مثل السردين، ما يساعد في الحفاظ على قوة العظام والأسنان.

يحافظ على صحة العين

يساعد أوميجا 3 في دعم صحة شبكية العين، وقد يقلل من خطر الإصابة ببعض مشكلات الإبصار المرتبطة بالتقدم في العمر.

يمد الجسم بالبروتين

تعد الأسماك مصدرًا ممتازًا للبروتين عالي الجودة، الذي يساهم في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، كما يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول.

يدعم المناعة

تحتوي الأسماك على عناصر غذائية مهمة مثل السيلينيوم والزنك واليود، وهي معادن تلعب دورًا في دعم الجهاز المناعي والحفاظ على وظائف الجسم المختلفة.

وينصح الخبراء باختيار طرق الطهي الصحية مثل الشواء أو السلق أو الطهي في الفرن، مع تقليل تناول الأسماك المقلية للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية.