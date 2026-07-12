قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيتكوين تتمسك بمستوى 64 ألف دولار.. ترقب عالمي يرسم ملامح سوق العملات المشفرة
تايتانيك إسرائيل.. جنرال إسرائيلي يحذر من سيناريو مرعب يهدد إيلات والجيش ينهار
زلاتان يهاجم مادويكي: إنجلترا لعبت بـ10 لاعبين.. وكان يجب استبداله
التعليم تنفي الترخيص للمدارس الدولية بالعمل بنظام Home schooling وتحذر المخالفين
مجلس حكماء المسلمين يعزي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
العراق يحذر من تداعيات التوترات البحرية ويدعو إلى خفض التصعيد في المنطقة
الاستيلاء على 195 مليون.. تأجيل محاكمة مسؤول خزينة ببنك شهير
شرط وحيد يفصل الأهلي عن مواجهة برشلونة في كأس جامبر.. شوبير يكشف
مدبولي يتابع مشروع مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويًا
القصة الكاملة لقضية شيماء بالمنوفية.. الزوج: أهلها اقتحموا الشقة فقفزت من الخوف.. والزوجة: زوجي ووالدته رموني
الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار العلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية الكويتية: ندين ونستنكر الاعتداءات الإيرانية على البحرين وعمان وقطر والأردن

الكويت
الكويت
البهى عمرو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الكويتية، قالت إنها ندين ونستنكر الاعتداءات الإيرانية على البحرين وعمان وقطر والأردن.


وأضافت الخارجية الكويتية، أن الاعتداءات الإيرانية تصعيد متكرر وسافر وانتهاك لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وأن الاعتداءات الإيرانية خرق جسيم لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817.


كما طالبت الكويت إيران إلى وقف اعتداءاتها فورا وتطالبها باحترام سيادة الدول.


كما أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت كلًا من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ومملكة البحرين، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة تلك الدول، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وترسيخ الأمن الإقليمي.

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية اليوم  الأحد، رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددةً تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها.

وشددت على أنه لا يمكن قبول أي ذرائع أو مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستهجنة، وتدعو إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

الخارجية الكويتية الكويت البحرين عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

الدعاء

دعاء لا يرد سائله .. ردّده عند حاجتك

زيكو

زيكو: كنا قادرين على بلوغ نهائي كأس العالم.. وميسي سأل عن محمد صلاح قبل مواجهة الأرجنتين

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

العمل: تسهيل تراخيص الأجانب المشاركين في ترميم المساجد

الخيول

الزراعة: ضوابط جديدة لتصدير واستيراد الخيول والمشاركة في البطولات الدولية

القافلة الإنسانية الـ 15 إلى قطاع غزة

"بيت الزكاة والصدقات": دخول القافلة الـ 15 لقطاع غزة محمّلة بـ 818 طنًا من المساعدات

بالصور

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

إرشادات لحمايتك من انفجار التكييف في فصل الصيف

إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد