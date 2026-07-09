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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت

سوريا
سوريا
أ ش أ
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 أدانت سوريا بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت، معتبرة ذلك انتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها وزيادة حدة التوتر فيها.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس - تضامن سوريا الكامل مع البحرين والأردن والكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددةً دعوتها إلى احترام سيادة الدول.

وكانت الدول الثلاث، قد تعرّضت في وقت سابق اليوم، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات، وسط تحذيرات دولية من انعكاسات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، ومسار الجهود الدبلوماسية القائمة.

سوريا الاعتداءات الإيرانية البحرين الكويت

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