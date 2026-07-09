موعد تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2026.. متى سيتم إعلان النتيجة؟

اختتم طلاب القسم الأدبي، اليوم الخميس، امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، بأداء امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة، لتُسدل بذلك الستار على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بعد فترة امتحانية شهدت انتظامًا وانضباطًا في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية سير أعمال الامتحانات ميدانيًّا وإلكترونيًّا على مدار فترة انعقادها، بالتنسيق مع المناطق الأزهرية والجهات المعنية؛ لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

موعد تصحيح الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن تبدأ أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، لتبدأ مرحلة جديدة بين الامتحانات وإعلان النتيجة والمتعلقة بالتصحيح والتدقيق ورصد الدرجات.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 خلال أسبوعين من بداية التصحيح كما هو معتاد سنويا في الأزهر الشريف.

شكر القائمين على امتحانات الثانوية الأزهرية

ووجّه الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وأعضاء غرف العمليات والعاملين بالمناطق الأزهرية، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة طوال فترة الامتحانات، كما وجّه الشكر لأبنائه الطلاب على ما أبدوه من التزام وانضباط، بما يعكس وعيهم وتقديرهم للمؤسسة الأزهرية العريقة التي ينتمون إليها.

كما وجّه الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشكر لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم على تعاونهم والتزامهم، مثمنًا جهود العاملين بالقطاع والمناطق الأزهرية في إنجاح أعمال الامتحانات، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تشهد انطلاق أعمال التصحيح ورصد الدرجات وفق الضوابط المقررة؛ لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

