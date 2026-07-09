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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تدين تكرار الهجمات الإيرانية عليها وعلى الكويت والأردن

البحرين
البحرين
أ ش أ
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 أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي البحرين والكويت والأردن باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبرةً أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاكًا لسيادة الدول، وخرقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت الوزارة- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم /الخميس/- تضامن البحرين الكامل مع الدول العربية الشقيقة، مجددة دعوة المملكة للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية، واتخاذ موقف حازم إزاء الاعتداءات، ووضع آلية فعالة للمتابعة والمساءلة والتعويض، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم (1/61).

وزارة الخارجية البحرينية الهجمات البحرين والأردن

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